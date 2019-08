De politie heeft zondag een 18-jarige Spijkenisser gearresteerd voor een het stelen van een bestelbus in het Noord-Hollandse Assendelft. Samen met twee Amsterdamse kompanen had hij de chauffeur naar een adres gelokt om een pakketje af te leveren.

Bij aankomst werd de bestuurder geslagen en gingen de drie er met de bus vandoor. Dankzij getuigen kon de politie de drie mannen aanhouden in de Houtrijkstraat in Amsterdam. De bus is op een andere plek teruggevonden.