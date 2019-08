Petitie: 'Geef Kralingse Bos terug aan de stad!'

Aanleiding voor de petitie is de afsluiting van de wandelboulevard en het fietspad aan de oostzijde van de Kralingse Plas. De sluiting duurt zes weken en heeft te maken met het EK Paardensport van 19 tot 25 augustus.

"Dat de afsluiting maar liefst zes weken duurt, midden in de zomer, is buiten proportie," meldt de tekst op de site petitie.nl. Tot 30 augustus zijn de paden afgesloten met hoge hekken. "Het fietspad is een druk gebruikte verbindsweg tussen het centrum en Prins Alexander het enige verlichte fietspad in het bos."

Eerder maakten ook ondernemers en omwonenden bezwaar tegen de overlast van festivals en evenementen in het bos. Door de afsluitingen lopen de entrepreneurs inkomsten mis. Omwonenden klagen vooral over parkeeroverlast, wildplassers en druggebruik in hun wijk.