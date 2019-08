René Dannenburg vertrekt bij Feyenoord

Dannenburg werkte meer dan 11 jaar bij Feyenoord en gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging in de topsport. Hij trad als fysiotherapeut in de zomer van 2008 in dienst bij Feyenoord. De oud-Europees kampioen windsurfen kwam destijds over van RKC Waalwijk, waar hij behalve fysiotherapeut ook coördinator van de medische staf was. Ook bij Feyenoord combineerde hij deze twee taken tijdens zijn dienstverband.

"Ik heb geweldige tijden beleefd bij Feyenoord en ben er trots op dat ik dagelijks samen met mijn collega’s van de medische staf de fantastische resultaten van Feyenoord de afgelopen jaren mee heb mogen maken," aldus Dannenburg. "Het is nu tijd om mij toe te leggen op een nieuwe uitdaging, in de wetenschap dat er voor Feyenoord nog steeds een heel goede en uitgebreide medische staf klaar staat voor de eerste selectie," aldus Dannenburg op de website van Feyenoord.