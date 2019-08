Podcast: "Nieuwe speelwijze van Stam moet je ook de tijd geven"

Voortaan blikken wij elke maandag terug op het voetbalweekend in onze wekelijkse podcast. Uiteraard ging het over de knappe prestatie van Sparta in de derby tegen Feyenoord.

"Ik was vooral onder de indruk van Bryan Smeets. Het is vreemd dat hij nooit eerder is opgepikt door eredivisieclubs. Ik denk dat hij zelfs de middenmoot aan kan," zegt Frank Stout.

Bij Feyenoord zagen we, net als in de voorbereiding, de kwetsbaarheid in de omschakeling. Maar afstappen van het beoogde nieuwe spelsysteem, zou wel erg opportunistisch zijn, vindt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop. "Zoiets heeft ook tijd nodig, dat heb je bij andere clubs ook gezien. En die tijd moet je Jaap Stam dus ook geven."