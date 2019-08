Politie pakt jongen (14) op voor brand in Rotterdam-Overschie

De politie heeft een 14-jarige jongen gearresteerd voor de grote brand die zondag woedde in een bedrijvenpand in Rotterdam-Overschie. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij mogelijke brandstichting. Meedere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

De brand ontstond aan het einde van de middag in het leegstaande pand aan de Abraham van Beyerenstraat. Tot in de verre omgeving was de vrijkomende rook te zien.

Het pand is eigendom van PNL Vastgoed. Volgens eigenaar Luc Climan was het de bedoeling om er een woningproject te realiseren.

Climan zegt dat in het pand meerdere malen is ingebroken. Ook is al een paar keer geprobeerd om brand te stichten.