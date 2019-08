220 deelnemers uit 33 landen op EK Paardensport

Voor het EK springen in Rotterdam hebben zich 84 combinaties uit 25 landen aangemeld, waarvan 15 landen naast de invididuele medailles ook zullen strijden om de teammedailles. Ook bij het EK Dressuur en EK Para-Dressuur is er een mooi deelnemersveld.

De deelnemende landen komen met hun allersterkste teams naar Rotterdam. 220 deelnemers uit 33 landen met o.a. topruiters in, die niet zo vaak in het nationale team deelnemen, zoals Daniel Deusser (GER) en Christian Ahlmann (GER) en Ben Maher (GBR) en Scott Brash (GBR) die vrijwel nooit in FEI Nations Cup wedstrijden meerijden. Carl Hester en regerend Olympisch kampioen Charlotte Dujardin waren in 2011 dé smaakmaker en verrassing van het EK Dressuur in Rotterdam en zijn er dit keer beiden weer bij, weliswaar met andere paarden. "Dit is een ongekend sterk deelnemersveld,” zegt Fred Rozendaal, algemeen directeur van de EK's in Rotterdam."

De Ieren verdedigen in Rotterdam de teamtitel EK Springen en de Zweed Peder Fredriscon zal zijn individuele titel verdedigen. Daarnaast staat voor een aantal teams ook een Olympisch startbewijs op het spel in Rotterdam.

Maar liefst 70 deelnemers uit 24 landen hebben zich aangemeld voor het EK Dressuur. Daarvan strijden 14 landen om de teamtitel die sinds het afgelopen Europese Kampioenschap in handen is van het Duitse Team. De individuele titel bij de dressuur is in handen van de Duitse amazone Isabell Werth.

Bij het EK Para-Dressuur strijden in Rotterdam 66 deelnemers uit 21 landen. Ook hier hebben 14 landen zich aangemeld met een team. De Britten verdedigen de Europese teamtitel in Rotterdam en zullen zeker beducht zijn voor de Para TeamNL ruiters die de Britten tijdens de afgelopen Wereldruiterspelen onttroonden.