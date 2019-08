Kabinet wil in elke gemeente een meldpunt voor agressieve honden

Als het aan het kabinet ligt, krijgt elke gemeente een meldpunt voor agressieve honden. Nu bestaan die alleen in Rotterdam, Dordrecht, Deventer en Zutphen.

Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de meldpunten een succes. In de eerste drie maanden zijn er in Dordrecht zeventien meldingen binnengekomen. Rotterdam heeft al twee jaar zo'n meldpunt. Daar kwamen in totaal zestig klachten binnen.

Hondenhandhavers kunnen eigenaren van een hond die agressief is onder meer verplichten om het dier een muilkorf om te doen.

