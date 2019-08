Laatste kunst eruit, museum Boijmans is leeg

Het was een hele operatie, maar museum Boijmans Van Beuningen is vanaf maandag helemaal leeg. Ook de laatste kunstwerken zijn afgelopen weekend uit het museum gehaald.

Het museum is de komende zeven jaar gesloten voor een ingrijpende renovatie. Sinds januari werden de 151 duizend museumstukken in fases elders ondergebracht.

Een deel blijft zichtbaar voor het publiek op andere plekken in de stad (''Boijmans bij de Buren"). Ook reist een selectie van kunststukken over de wereld ("Boijmans in het Buitenland") en zal een deel van de collectie vanaf 2021 tijdelijk worden ondergebracht in het nieuwe museumdepot, naast het museum.

Maandag is de sleutel van het lege museum overhandigd aan de gemeente, eigenaar van het pand. Rotterdam steekt 223,5 miljoen euro in de verbouwing en vernieuwing van het gebouw. Een aanzienlijk deel van de kosten betreft het verwijderen van asbest.