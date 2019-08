'Mijnenveger moet zo authentiek mogelijk worden'

De Koningskade in Hellevoetsluis brengt je terug in de tijd. Verschillende historische schepen worden daar aan de kade onderhouden door vrijwilligers en zijn door liefhebbers te bezoeken.

Een van de schepen is de mijnenveger M.S. Bernisse, uit 1953. "Hij is helemaal gemaakt van eikenhout en grenen", vertelt voorzitter Gerrit van Elst. "Dat is gedaan, omdat tijdens de oorlog al magnetische mijnen werden gebruikt. De oplossing daarvoor was een houten schip."

De M.S. Bernisse zocht naast de magnetische mijnen ook naar contactmijnen en akoestische mijnen. Die hingen aan kabels in het water op een diepte van een aantal meter. Aan de mijnenveger de taak om deze kabels door te knippen. "De mijn komt dan bovendrijven en daarna kon die kapot worden geschoten."

Varen

Het schip - dat vooral geen boot genoemd mag worden ("Bij de marine kennen we maar één boot en dat is een roeiboot. De rest zijn schepen") - bestaat momenteel voor 85 procent uit authentieke onderdelen waarmee destijds werd gevaren. Ook nu vaart de M.S. Bernisse nog met enige regelmaat uit.

"We gaan naar de Wereldhavendagen in Rotterdam, de Vlootdagen in Den Helder of naar België en Engeland. Eigenlijk overal waar ze ons willen hebben én er geld voor over hebben. Het schip moet ten slotte onderhouden worden door vrijwilligers. We liggen wel op het water, maar varen niet óp water."

Authentiek

Dat geld kan ook goed gebruikt worden voor het nog authentieker maken van de mijnenveger. "Dat is het streven dat we hebben: het schip terugbrengen in zijn authentieke staat", zegt Gerrit.

Een Belgisch schip dat gesloopt gaat worden komt daarbij goed van pas. "Dat heeft onderdelen die voor ons onmisbaar zijn. Daar zit het authentieke stuurwiel nog op en trappen en schakelaars. Bij ons zijn een aantal kapot. Zo hebben we een hele waslijst. We zitten nu op 85 procent, maar we gaan voor 95 tot 99 procent authentiek."

Presentator Dennis Kranenbrug bezocht voor de RTV Rijnmond Zomertoer op Voorne-Putten naast de M.S. Bernisse ook Lichtschip 12 Noordhinder en Museumschip De Buffel in Hellevoetsluis. De interviews kan je hierboven horen.