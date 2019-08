Feyenoord mogelijk naar Zweden of Israël

Feyenoord speelt als het wint van Tbilisi op 22 augustus eerst thuis. De return is op 29 augustus.

IFK Norrköpping werd vorig jaar tweede in de Zweedse competitie en staat momenteel zevende. De Zweedse club heeft al twee kwalificatieronden weten te overleven. In de eerste ronde werd St. Patricks uit Ierland en in de tweede ronde werd Liepaja uit Letland verslagen.

Hapoel Be'er Sheva werd derde in de competitie in Israël . De competitie is daar nog niet begonnen. De club is ingestroomd in de eerste kwalificatieronde van de Europa League. Daarin wist het af te rekenen met Laci uit Albanië en Kairat uit Kazachstan.

Eerst moet de ploeg van Jaap Stam zien af te rekenen met Dinamo Tbilisi. komende donderdag speelt Feyenoord eerst in de Kuip tegen de koploper uit Georgië. Een week later is in Tbilisi de return. Het aanvangstijdstip van die wedstrijd is verplaatst naar 18:30 (20:30 lokale tijd). In eerste instantie zou het duel in het Boris Paichadze Erovnuli stadion om 19:00 beginnen.