Geen eten op straat is enige remedie tegen rattenplaag Eudokiaplein

Rattenplaag op Eudokiaplein in Rotterdam

"Geniet van dit prachtige plein en eet je boterham. Maar de resten gooi je gewoon in de vuilnisbak, das niet zo heel moeilijk, hè?" Dat is de boodschap die woordvoerder Brigitte Moratis van Stadsbeheer Rotterdam heeft voor de gebruikers van het Eudokiaplein. Dat plein wordt geteisterd door een rattenplaag.

Gemeente Rotterdam pakt deze week het plein grondig aan om de grote aantallen ratten terug te dringen. Er zullen meer rattenvallen worden geplaatst, maar eerst wordt het groen stevig aangepakt.

"Deze maanden is de rattenpopulatie zo aan het uitdijen dat we echt maatregelen moeten nemen," legt Moratis uit. "Daarom gaan we nu de schuilplaatsen van de ratten wegsnoeien."

'Gewoon geen rotzooi op straat gooien!'

Gebruikers van het plein zijn niet verdeeld enthousiast over de snoeimaatregelen. "Snoeien gaat niet helpen", zegt de ene voorbijganger. "Er moet wel iets gebeuren, hopelijk wordt het niet te kaal", zegt een andere.

Maar de belangrijkste remedie tegen de ratten: gooi geen eten op straat. "Er is genoeg voedsel voor die ratten hier op straat", zegt Moratis. "Mensen gooien patatbakjes weg, halve boterhammen, of brood voor de duiven. Dat trekt die ratten aan."

"Het zit in de mensen", denkt een gebruikster van het plein. "Je moet gewoon geen rotzooi op plein gooien. Klaar!"