Juli warmste maand ooit gemeten

Juli was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van de Copernicus Klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie.

De temperatuur was nipt hoger dan de recordhouder tot nu toe: de julimaand van 2016. Juni was ook al de boeken ingegaan als de warmste junimaand ooit geregistreerd. Alle maanden van dit jaar prijken in de top vier van heetste maanden ooit.

De temperatuur in juli lag bijna 1,2 graden boven pre-industrieel niveau zoals het klimaatpanel van de VN dat heeft gedefinieerd.