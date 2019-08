Terug naar de jaren 60 in museumwoning Spijkenisse

Je opent de voordeur en waant je meteen zo'n zestig jaar terug in de tijd. Een woning aan de Eikenlaan in Spijkenisse is helemaal ingericht zoals het er in de jaren zestig uit zag. Het appartement dient als museumwoning in het complex Serreburgh.

Waar de bestaande woningen van het complex rond 2001 werden gemoderniseerd, werd de museumwoning juist gerenoveerd in de oude staat. Het plan voor de Back to the Sixties-woning kwam van een oud-bewoonster van de flat.

Verbouwing

Een zestiger jaren Bruynzeel-keuken werd ingebouwd, de deuren kregen pasteltinten en in de badkamer kwam een lavet. De keuken is gevuld met apparatuur die voor die tijd heel modern was, zoals een mixer, koffiemolen en koelkast. Zelfs als je de kledingkasten opentrekt, komen de jaren zestig je tegemoet. Om nog maar niet te spreken over de meubels en de gordijnen.

"Mensen die hier komen, hebben vaak een blik van herkenning", vertelt vrijwilliger Evert. "Schoolkinderen zeggen ook vaak: 'O, dat heeft oma!' De bank, stoelen en keuken zijn voor veel mensen herkenbaar", voegt vrijwilliger Tineke toe.

Op zaterdag- en zondagmiddag zijn bezoekers welkom. "Eigenlijk komen er mensen van allerlei leeftijden", zegt Tineke. "Ook vaak dochters met hun moeder, dat is geweldig. Met een feestje, als een moeder 80 wordt bijvoorbeeld, komen ze hierheen om alles te bekijken. Die moeders staan dan rond de draaien en zien allerlei dingen die ze zelf ook hadden."

Lees verder onder de video



Spaarpotje leeg

Evert hoopt dat de bijzondere woning meer bezoekers gaat trekken. Het spaarpotje waarop het museum draait, raakt leger en leger. "We werden eerst gesponsord door drie woningcorporaties, maar daar is er één van afgevallen", vertelt Evert.

Entree voor de woning is slechts één euro. "Daar moeten we het eigenlijk niet van hebben. Van de arrangementen die we aanbieden, zoals een lunch of koffie met gebak, blijft meer over."