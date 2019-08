Ruzie in Nieuw-Lekkerland escaleert, buurman pakt luchtdrukpistool

In Nieuw-Lekkerland is een man aangehouden nadat hij zijn overbuurman had bedreigd met een luchtdrukpistool. Het wapen is in beslag genomen.

Aanleiding voor de bedreiging op de Van Vlietstraat was vermoedelijk een ruzie over loslopende honden van de man. Een overbuurman was daar niet van gediend en schold hem uit. Daarop was de man een zogeheten airsoftwapen gaan halen.

De politie kwam met vier voertuigen ter plaatse om de bedreiger in de boeien te slaan, nadat er alarm was geslagen over een vuurwapen. In het huis van de man is later het luchtdrukpistool gevonden.