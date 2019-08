Beningerslikken zijn paradijs voor vogels

Niet veel mensen weten van het bestaan van de Beningerslikken bij Zuidland. Toch is deze polder een belangrijke plek, voornamelijk voor (water)vogels. Zelfs een zeearend wordt er maandagochtend gespot. "En het mooie is: je gaat hem steeds vaker zien hier", zegt boswachter Chantal van Burg.

De Beningerslikken liggen pal tegen het Haringvliet aan. Door de getijden kunnen de slikken in de polder bij eb droogvallen. Dat trekt veel watervogels en zelfs zeearenden aan. "Die robuuste natuur hier is belangrijk. De vogels vinden hier hun voedsel en hun plek."

Ontdekken

Vroeger was er enkel een ruig deel, maar daar is nu ook een gedeelte moeras bijgekomen. "Daardoor is het beter beleefbaar geworden", vindt de boswachter.

Er is een wandelroute aangelegd, zodat mensen het gebied zelf kunnen ontdekken. Een trekpontje en uitkijktoren met uitzicht over het Spui en het Haringvliet dragen daaraan bij. "Het ligt langs een fietsroute waar veel mensen komen. Het is echt de moeite waard om te gaan fietsen en vervolgens hier af te stappen."

De Beningerslikken hebben een totale oppervlakte van zo'n driehonderd hectare, maar het wandelen kan beperkt worden tot een route van vijf kilometer. "De natuur is hier altijd in beweging. De seizoenen kan je hier goed beleven; je ziet nu al die kleurschakering komen", zegt Chantal.

Naast de vele vogels kan het ook zomaar zijn dat je een ree voorbij ziet schieten. "Je moet hier altijd je ogen en oren de kost geven en goed om je heen blijven kijken."

Boswachters

Chantal kwam in 2017 bij het boswachtersteam, na een baan als voorlichter bij de gemeente. Een heel andere baan. "Ik wilde zelf graag meer naar buiten en dat heb ik hier wel gevonden", zegt Chantal.

Destijds was zij een van de weinige dames binnen de club van boswachters. "Ik was de derde vrouw." In de loop der jaren zijn er nog enkele vrouwen bijgekomen, maar de mannen zijn nog overduidelijk in de meerderheid. "Je ziet wel dat het steeds meer in trek komt en dat het ook mogelijk is voor vrouwen om het boswachtersvak op te pakken."

Volgens haar komt dat ook doordat boswachters tegenwoordig meer verschillende taken hebben dan voorheen. "Vroeger was er één boswachter die alles deed, maar tegenwoordig zijn er veel meer specialismen waar je van af moet weten. Dat gaan ze dan toch bij meerdere mensen neerleggen. En als je kijkt naar de samenleving is het alleen maar goed dat je ook in het boswachtersteam een doorsnede hebt van mannen en vrouwen."