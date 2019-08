Pot in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet bus parkeren tegen Dinamo Tbilisi'

Cor Pot in FC Rijnmond

FC Rijnmond lyrisch over Sparta-middenveld

Pot over Feyenoord: 'Tegen Dinamo Tbilisi zou ik de bus parkeren'

Cor Pot is van mening dat Feyenoord tegen Dinamo Tbilisi, in de derde voorronde van de Europa League, donderdag de bus moet parkeren. Ook zegt hij in FC Rijnmond dat trainer Jaap Stam zijn speelstijl moet veranderen.