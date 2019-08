Rotterdammers strijden voor tuinkabouters en gorilla op het portiek

Woonstad heeft de bewoners gesommeerd om de 'attributen' binnen twee weken te verwijderen. De brief plofte ook in de brievenbus van Lotte. "We zijn allemaal een beetje teleurgesteld. Ik vind het een verrijking voor de straat."

Ook overbuurvrouw Joke is niet blij met de gang van zaken. "Ik vind het echt dood- en doodzonde. Willen we de straat een beetje opfleuren en dan mag dat niet!"

Idee

Het meesterbrein achter de portiekkunst is Adriano. Hij woont bij zijn moeder in de flat. Overdag helpt hij in de buurt door de glazen te wassen en de straat netjes te houden.

"Ik probeer overal een beetje een thema van te maken", vertelt de Rotterdammer. Van sneeuwwitje en de zeven dwergen tot de gorilla van het nabijgelegen King Kong Hostel. "Het siert gewoon!"

Reactie Woonstad

Woonstad laat in een reactie weten dat de veiligheid voorop staat. Ze geeft de bewoners wel de kans om de beelden te behouden.

"We willen graag met de bewoners en de vve in gesprek als zij de attributen toch, maar dan op een veilige manier, aan het complex willen toevoegen. Wij zijn graag bereid mee te denken en ook te helpen."