Hagelschade? 'Poffertjespannen' weer zo glad als een strijkbout

Het is een gekkenhuis bij het Schiedamse filiaal van Dick's Autoschade. Na de woeste hagelbui van zaterdag 20 juli stond de telefoon roodgloeiend. Er werden ruim 400 herstelafspraken gemaakt. "We hebben tot in oktober werk hier aan", zegt Dickhoff in het filiaal van zijn zoon Roy in Nieuw-Mathenesse. "We hadden ook geen ruimte, maar we konden op stel en sprong een lege loods van de gemeente huren", vertelt de schade-expert.

Calamiteit

Hagelschade is vaak erg lokaal. "Er was hier in Schiedam echt sprake van een calamiteit, net als in Pernis en Spijkenisse. Je hebt dan ineens op één plek veel herstellers nodig. Dat regelt een organisatie voor ons, Hail Support. Die kunnen dan meteen vakmensen inzetten in het gebied waar veel schade is, ook in het buitenland. Zelf zoeken we juist nog plaatwerkers, dus dit systeem werkt dan prima voor de klanten."

Er wordt ook groener gewerkt dan voorheen. Met plamuur en verf werden eerder de putjes weggewerkt, of hele stukken plaatwerk werden vervangen, vertelt Gerard Dickhoff. "Tegenwoordig gaat dat zonder vervuiling. Die jongens drukken als het ware de deukjes weer naar buiten met hele kleine duwtjes achter elkaar. Dan krijgt het weer zijn oude vorm en hoeft er niet gespoten of geplamuurd te worden."

Familiegevoel

Gerard Dickhoff zou twee dagen na de hagelbui van 20 juli op vakantie gaan. "Dat ging dus niet en mijn vrouw en ik hebben hier bij onze zoon meegewerkt van zeven tot zeven. Toch weer dat familiegevoel", lacht Dickhoff. Maar wanneer dan op vakantie? "Als het knippie vol zit."