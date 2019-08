2500 euro voor gouden tip eendenmishandelaar

De afgelopen weken werden in de wijk Oud-Mathenesse meerdere eenden gespot met een pijl in hun borst of nek. Twee eenden konden worden gevangen, één overleed bij de dierenarts nadat de pijl verwijderd was.

"Ik vond het ongelooflijk zielig, maar het is ook zo zinloos om een onschuldig dier zo te verminken", zegt Albers. "Het is wetenschappelijk bewezen dat wie dit met dieren doet, dat later ook met mensen kan gaan doen."

Albers loofde al eerder beloningen uit bij dierenleed in de regio. Een beschoten schaap bijvoorbeeld, en onlangs nog bij de vondst van gedode zwanen in de Alblasserwaard.

In 2015 stelde hij 2500 euro beschikbaar voor de persoon die de mishandelaar van kater Koffie kon aanwijzen. En in 2016 wilde hij 3 duizend euro geven aan degene die de mysterieuze dood van een Friese zeearend kon oplossen.

Tot nu toe heeft Albers het geld nooit hoeven te betalen, omdat de zaken niet konden worden opgelost. Hij hoopt dat hij deze keer wel moet betalen. Waarom? "Ik denk dat als je dader bent en je hebt een beetje gevoel, en je leest dat er 2500 euro op je hoofd staat, dat dat op zijn zachtst gezegd geen prettig gevoel geeft", vertelt Albers. "Ik weet niet wat ik anders moet doen."