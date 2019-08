Bert voorspelde Feyenoord-Sparta juist en mag op vakantie

De Rotterdamse derby Feyenoord-Sparta eindigde zondag in een 2-2 gelijkspel. Bij RTV Rijnmond kon afgelopen week de uitslag worden voorspeld. Bert Reedijk uit Bergschenhoek was de enige van de 1700 inzendingen die de juiste uitslag raadde en daarmee een weekend weg won.

FC Rijnmond-presentator Peter van Drunen verraste Bert met een bloemetje en een flinke cheque.

"Het voelt wel apart. Als je nooit wat wint, dan is dit wel leuk", reageert Bert tevreden. "Zeker als je 2-2 hebt voorspeld, wat niemand had gedacht."