Surinaams elftal oefent tegen Leonidas

Het nationale team van Suriname oefent donderdag 8 augustus tegen de Rotterdamse hoofdklasser Leonidas. Suriname is sinds 29 juli in Nederland om zich voor te bereiden op het CONCACAF Nations League toernooi.

De ploeg van bondscoach Dean Gorré donderdag om 20:00 op het Erasmuspad op tegen het Leonidas van train Roël Liefden. Leonidas is de derde tegenstander voor de Surinamers in Nederland. Maandag verloor de nationale ploeg van het Zuid-Amerikaanse land met 4-2 van Almere City. Telstar is woensdagavond de tweede tegenstander.

Het Surinaamse elftal is niet helemaal compleet voor het treffen met Leonidas. Gleofilio Vlijter, Roscello Vlijter, Dimitri Apai en Serginho Profijt van het Surinaamse Robinhood hebben nog verplichtingen in de voorronde van de CONCACAF League. In het Nations League spelen de Surinamers tegen Nicaragua, Dominica en Saint Vincent en de Grenadines.