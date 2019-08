Binnenkijken bij museumschip de Buffel

In oorspronkelijke staat teruggebrachte hutten en kombuizen, een gevangenis aan boord en een compleet ingerichte badkamer voor de commandant. Stap je aan boord van museumschip De Buffel, dan lijkt de tijd te zijn stilgezet in 1868.

De Buffel is het oudste nog drijvende marineschip, vertelt bestuurslid Ed Wijbrands. "Het was niet alleen het eerste schip dat volledig door stoom werd voortgestuwd, maar daarnaast zie je aan de romp ook nog goed de overgang van houten zeilschepen naar ijzeren stoomschepen. Het is een belangrijk schip om te bewaren voor de toekomst en om open te stellen voor het publiek."

In het schip is van alles te zien. Er staan originele stoommachines, de kamers zijn in oorspronkelijke staat teruggebracht en zelfs een namaakcommandant en -gevangenen zijn in het schip aanwezig. Tegenwoordig worden er rondleidingen gegeven en is het schip te boeken voor feestjes en vergaderingen. "Ik moet zeggen dat dat heel succesvol is."



Goede staat

De Buffel verkeert in goede staat, ziet ook presentator Dennis Kranenburg. "Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het Maritiem Museum in Rotterdam, waar het schip jarenlang aan wal lag", legt Ed uit. "Een ander belangrijk deel zijn de mensen die hier nu aan het werk zijn en hun ziel en zaligheid in het onderhoud leggen."

Ed heeft zelf een scheepvaartachtergrond. "Schepen, en dan vooral oude schepen, blijven altijd trekken." Des te meer geldt dat voor De Buffel. "Ik vind het belangrijk dat we maritiem cultureel erfgoed in dit land bewaren. We zijn een natie met veel geschiedenis in zeevaart, maar er is niet veel meer over. Ik vind het belangrijk dat wát er nog over is, goed bewaard blijft."