Justitie eist celstraffen voor vernederende mishandeling uit jaloezie

Justitie heeft maandag vijf jaar cel geëist tegen een man en een jaar cel tegen een vrouw voor het mishandelen van een Rotterdammer in januari. Het slachtoffer werd in zijn eigen huis met een wapen bedreigd, vastgebonden, naakt op de grond gefilmd en beroofd.

De twee verdachten zijn ex-partners. De verdachte man uit Vlissingen zou jaloers zijn op de relatie die de vrouwelijke verdachte had met het Rotterdamse slachtoffer. Een week later werd in Vlissingen een tweede man zwaar mishandeld om de dezelfde reden.

Justitie vroeg voor een derde verdachte vrijspraak. Zij was wel bij de mishandeling in Rotterdam aanwezig, maar deed niet echt mee.