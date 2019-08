GGD breidt proef met PrEP-pil tegen hiv uit

Mannen met een verhoogd risico op hiv kunnen binnenkort via de GGD Rotterdam-Rijnmond het hiv-preventiemiddel PrEP krijgen. De GGD heeft geld gekregen van het ministerie van Volksgezondheid voor een groep van 660 mannen.

PrEP is een vrij nieuw middel dat het mogelijk maakt om seks te hebben zonder besmet te raken met hiv. In Rotterdam heeft al een pilot gelopen met de pil. Die wordt nu vanaf half augustus uitgebreid. De GGD selecteert wie voor het middel in aanmerking komt.

Andere mensen kunnen bij de huisarts terecht, dan kost de pil enkele tientjes meer. De GGD benadrukt dat de pil geen methode is om voortaan onbeschermde seks te hebben.