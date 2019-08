Honderden vissen sterven happend naar adem in hoekje Kralingse Plas

"Palingen van twee meter die tegen de sluisdeur aan kruipen, karpers, meervalletjes, je kunt bijna over de vissen heenlopen", vertelt de aanwezige dierenambulancebroeder. Normaal gesproken gebeurt dit in binnensloten, maar niet zo groot als nu, zegt hij. "De Kralingse Plas is al een zorgenkindje met vissen en blauwalg. Ik denk dat er toch iets in het water zit dat niet goed is."

Sluis open

Een groepje vissers sloeg alarm, toen ze vanuit de boot zagen hoe honderden vissen, vermoedelijk door zuurstofgebrek, naar boven kwamen. "De baarzen kon je gewoon met onze handen eruit trekken", vertelt Tjibbe-Jan, één van de vissers, die melding maakte van de kleine natuurramp in de plas.

Samen met de sluiswachter hebben ze maandagavond de sluis geopend, zodat de hoeveelheid zuurstof in het water weer wat groter werd en de vissen aan de dood konden ontsnappen.

Doodzonde

"Die vissen krijgen geen zuurstof meer, dus die gaan allemaal naar de sluis toe", zegt Tjibbe-Jan. "Ik ben hier opgegroeid, en als je zo je plas achteruit ziet gaan, dat is gewoon zonde. Het is een doodzonde."

Vissensterfte rond deze tijd van het jaar gebeurt vaker. Dat komt meestal doordat er te veel kroos of waterplanten zijn. De warmte van het water zorgt ervoor dat algen en bacteriën zich sneller verspreiden en groeien.

Het hoogheemraadschap verricht metingen in het water.