Het Groene Kruis pleitte voor doorgaande weg over Voorne-Putten

Over Voorne-Putten loopt van Spijkenisse tot aan Oostvoorne de Groene Kruisweg. De weg langs onder meer Heenvliet, Zwartewaal en Brielle is de doorgaande weg van het eiland naar Rotterdam. Vanaf Spijkenisse loopt de weg via Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon tot aan Rotterdam-Zuid.

De naam Groene Kruisweg dankt de route uiteraard aan het Groene Kruis, een organisatie voor thuiszorg en wijkverpleging. Door het hele land heeft het Groene Kruis afdelingen gehad. De voorzitter van de afdeling Zuid-Holland komt uit Geervliet. Deze professor Klaas de Snoo heeft zich begin vorige eeuw sterk gemaakt voor een goede weg over Voorne-Putten naar Rotterdam.

Ziekenvervoer

Terwijl we over de Groene Kruisweg rijden vertelt Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten: "Klaas de Snoo werkte in een ziekenhuis in Rotterdam. Hij was voorstander van die nieuwe weg, want hij wilde dat zieke mensen sneller en beter naar de ziekenhuizen in Rotterdam vervoerd konden worden."

Het idee van professor De Snoo wordt omarmd. De verschillende gemeentebesturen op Voorne-Putten steunen het plan en er wordt een Comité ter verkrijging van een rechten verkeersweg met Rotterdam opgericht. In juli 1925 komt het comité met een uitgewerkt plan voor een nieuwe weg.

Fietspad

De route volgt grotendeels de RTM-tramlijn. De weg loopt niet door de kernen van de dorpen en gaat na Spijkenisse door tot vliegveld Waalhaven. De aanleg van de Groene Kruisweg begint in 1929. Het fietspad dat ernaast wordt gelegd wordt 2,40 meter breed. Dat is in de jaren dertig zelfs breder dan de gemiddelde weg op Voorne-Putten.

De weg is in delen aangelegd. "Het eerste deel werd aangelegd tussen de Spijkenisserbrug en het Kanaal door Voorne, dat werd geopend in oktober 1932. Een jaar later werd het deel tussen de Spijkenisserbrug en vliegveld Waalhaven geopend en weer een jaar later kwam het traject tussen het Kanaal door Voorne en Brielle af”, weet Benschop.

Ongeluk

In augustus 1934 is de Groene Kruisweg dus klaar. Twee maanden later gebeurt het eerste dodelijke ongeval op de nieuwe weg. Het slachtoffer is Cor de Snoo, een broer van professor Klaas de Snoo. Op 9 oktober 1934 schrijft de Nieuwe Brielse Courant over het tragische ongeluk ter hoogte van Geervliet:

"Gistermiddag omstreeks 5 uur heeft op den Provincialen weg onder deze gemeente bij het Kruispunt Polderweg, een ernstige aanrijding tussen 2 personenauto’s plaats gehad. Van de richting Spijkenisse naderde een auto uit Rotterdam, terwijl van de Polderweg de auto van den landbouwer C. de Snoo alhier, bestuurd door de veehouder A. Herweijer uit deze gemeente, naar den Provinciale Weg kwam aangereden.

Juist bij het snijpunt zijn beide auto’s met grote snelheid op elkander gereden. De slag was ontzettend en op verre afstand hoorbaar. Ooggetuigen vertelden, dat beide auto’s steigerden als paarden en weer op de weg neerkwamen, waarbij de auto van den heer De Snoo kantelde en de Rotterdamsche wagen tegen een betonnen paal van een brugleuning vloog, welke laatste als stootblok dienst deed.”

Door de klap is Cor de Snoo onder één van de auto's terechtgekomen. Omstanders en een arts verlenen eerste hulp, maar De Snoo overlijdt later in het ziekenhuis. "Als je kijkt naar de geschiedenis van de Groene Kruisweg, dan zie je dat er regelmatig ongelukken gebeurden”, zegt Benschop.

"In jaarverslagen van de politie uit begin jaren zeventig is sprake van jaarlijks zo’n achthonderd incidenten op de Groene Kruisweg. In 1974 zijn er tien mensen bij ongelukken omgekomen." Eind jaren zestig al worden de eerste maatregelen genomen. In 1968 is de weg verbreed en komen er verkeerslichten. De snelheids- en roodlichtcamera’s waar de Groene Kruisweg nu berucht om is, volgen later.