De politie heeft tijdens een surveillance met de politiehelikopter boven de Hoeksche Waard een auto ontdekt tussen de bomen in Westmaas.

"Omdat dit niet echt de reguliere parkeerplek is voor personenauto's stelden we vanaf de grond een onderzoek in", schrijft de politie op Facebook.

De bestuurder van de auto stond nog bij het wagen. Volgens de politie was de man door een 'bedieningsfout' in de bosschages terechtgekomen.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weer op de weg gezet.