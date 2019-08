Europa League: Dit kan Feyenoord verdienen

Het is bekend: zo lucratief als de Champions League is de Europa League niet. Toch kan Feyenoord enkele miljoenen overhouden aan een succes op Europees niveau. Wij zetten op een rij wat de verdiensten van Feyenoord kunnen zijn.

Feyenoord heeft sinds het seizoen 2014/2015 weinig wedstrijden gewonnen in Europa. Het is één van de redenen waarom de club maar weinig te besteden heeft op de transfermarkt. Jan de Jong, begin dit jaar nog de algemeen directeur van Feyenoord, legde tijdens zijn nieuwjaarspeech zelfs nog een direct verband tussen beide zaken.

De Rotterdammers spelen donderdag hun heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Vorig seizoen was dat, tegen AS Trencin, direct het eindstation. Met slechts 280.000 euro voor deelnemende clubs in deze voorronde, zou uitschakeling tegen Dinamo Tbilisi voor Feyenoord opnieuw een sportieve én financiële strop zijn.

Eigenlijk geldt dat ook voor uitschakeling in de play-off ronde. Deze teams krijgen 300.000 euro overgeschreven van de UEFA. Pas bij deelname aan de groepsfase van de Europa League begint de kassa te rinkelen.

Bijna 3 miljoen startgeld in de groepsfase



De 48 clubs in de groepsfase krijgen 2,92 miljoen aan startgeld. Een overwinning in de poule levert 570.000 euro op, een gelijkspel niet meer dan 190.000 euro. Er volgt een extra premie bij eventuele groepswinst (1 miljoen) en de tweede plek in de poule (500.000 euro).

Het is Feyenoord sinds het seizoen 2014/2015 niet meer gelukt om de poulefase van een Europees toernooi te overleven. Daarna leveren ook plaatsing voor de zestiende finale (500.000 euro), achtste finale (1,1 miljoen), kwartfinale (1,5 miljoen), halve finale (2,4 miljoen), finale (4,5 miljoen) en de eindoverwinning (nog eens 4 miljoen) aardige bedragen op.

Maar voordat Feyenoord daar ook maar aan mag denken, is het eerst zaak om eindelijk weer eens de kwalificaties voor de Europa League door te komen.