Serhiy Boiko is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter van het duel tussen Feyenoord en Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League.

De 42-jarige Boiko fluit sinds 2008 zijn wedstrijden op het hoogste niveau in Oekraïne. De oud-profvoetballer is sinds 2011 ook actief voor de Europese voetbalbond UEFA.

De wedstrijd in De Kuip begint donderdag om 20 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.