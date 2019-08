Haven Spijkenisse als schakel tussen centrum en water

De gemeente Nissewaard herbergt een aantal architectonische pareltjes. Bibliotheek de Boekenberg en theater De Stoep in Spijkenisse zijn daar mooie voorbeelden van. Maar ook elders in de gemeente wordt hard gewerkt om wat bijzonders neer te zetten.

Dat Spijkenisse een haven heeft, is bij niet veel mensen bekend. Daar wilde de gemeente graag verandering in brengen. "In de crisistijd, toen de bouw op zijn gat lag, is er een heel nieuw plan gemaakt", vertelt stedenbouwkundige Klaas Boonstra van de gemeente Nissewaard. "Er is toen een truc bedacht om de haven te verkleinen. Zodoende ontstond er nieuw land."

Nieuwe wijk

Dat nieuwe land is de uitgelezen plek voor de nieuwe wijk De Haven Spijkenisse, met sfeervolle kadewoningen, luxe appartementen en pakhuizen. Pal aan het water, mét eigen parkeerplaats en de mogelijkheid tot het kopen van een eigen ligplaats in de haven.

De Haven Spijkenisse moet de schakel worden tussen de Oude Maas, waar de haven een vertakking van is, en het centrum van Spijkenisse. Een deel van de nieuwe wijk is inmiddels verkocht, een ander deel gaat later in de verkoop. "De woningen zijn heel populair", weet Klaas. "Tegenwoordig worden er presales gehouden en zelfs dan zijn de woningen al uitverkocht."

Bekendheid

Veel van de kopers komen uit Spijkenisse en omgeving. Ook steeds meer mensen uit Rotterdam, Schiedam, Delft, Vlaardingen en de Hoeksche Waard tonen interesse.

"We timmeren behoorlijk aan de weg. Er komt steeds meer bekendheid", zegt Klaas. "En nog een belangrijk item is dat de metro hier om de hoek ligt. Dat is een directe lijn richting Rotterdam. Die bereikbaarheid is voor nieuwe mensen die van buiten komen heel erg belangrijk."

De Haven Spijkenisse moet de komende jaren meer en meer vorm krijgen. "Als het zo door gaat, zijn we over een jaar of vijf á zes in de goede richting."