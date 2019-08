Help RTV Rijnmond knuffels inzamelen voor zieke kinderen bij Feyenoord-ADO

In de radiostudio van RTV Rijnmond liggen de eerste tientallen knuffels al klaar om naar zieke kinderen te gooien tijdens Feyenoord-ADO Den Haag.

Het initiatief is dit jaar afkomstig van de supportersvereniging Haagsche Bluf en de Northside van ADO. "Drie jaar geleden was het voor het eerst", zegt Marc Weterings. "Het was toen een ontzettend succes. We willen het nu overtreffen en zorgen dat alle 1000 kinderen een knuffel krijgen."

De knuffels worden in de twaalfde minuut van Feyenoord - ADO naar beneden gegooid. De wedstrijd is op 15 september.

Volgens Weterings is de animo voor de actie 'overweldigend'. Om zoveel mogelijk knuffels op te halen, helpt ook RTV Rijnmond een handje. Bij de receptie (Lloydstraat 23, Rotterdam) kunnen knuffels worden afgegeven, mits ze schoon zijn uiteraard.

Knuffels kunnen tot veertien september ingeleverd worden. Vervolgens neemt Weterings ze mee naar het Feyenoord-stadion.