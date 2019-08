Hansson van Feyenoord naar Hannover 96

Het afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord de Zweedse jeugdinternational al aan RKC, waar Hansson een prima seizoen beleefde. Mede door zijn twaalf doelpunten en elf assists keerde RKC verrassend terug naar de eredivisie. De Waalwijkers wilden hem dit seizoen weer graag huren, maar Hansson kiest voor een Duits avontuur.

Als Hansson in Hannover door de medische keuring komt, dan tekent hij een meerjarig contract bij de ploeg uit de 2. Bundesliga.

Op 12 maart 2017 maakte Hansson zijn debuut voor Feyenoord. In de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ kwam hij vlak voor tijd in het veld voor Steven Berghuis. Toch kon Hansson de hoge verwachtingen in Rotterdam nooit waarmaken. Bij Feyenoord kwam hij in vier jaar tijd tot slechts vier officiële wedstrijden.