Fluisterend van het centrum de natuur in

Opstappunt is het gemaal De Leeuw van Putten. Vanuit daar gaat de route via de polders naar wijngaard Domein De Vierambachten in Biert. De geruisloze boot biedt plaats aan 38 mensen. Voor presentator Erik Lemmers wordt dinsdagochtend een keer extra uitgevaren met slechts vier mensen aan boord, maar dinsdagmiddag zit de IJsvogel vol.

Gids Dave vertelt tijdens de vaart over van alles dat onderweg te zien is. De oude stadsgevangenis van Spijkenisse, de appartementen langs de kant, de plek waar vroeger het oude stoomtrammetje via Spijkenisse naar Hellevoetsluis reed en de fuutjes in het water komen aan bod. "Het is heel mooi, want het water is helder hier. We kunnen de futen dus ook onder water in actie zien."

Bruggen

Op sommige punten op de route is het oppassen geblazen. Zeker dertien kleine bruggetjes moeten gepasseerd worden. Aan de inzittenden van de IJsvogel de taak om op die moment diep te bukken.

"We kunnen maar nét onder sommige bruggen door", vertelt Dave. "Dat maakt het wel leuk en avontuurlijk. We maken wel eens mee dat iemand net voor een brug opsprong. Dan zit je hart in je keel. Fysiek kennis maken met een brug kan ik niemand aanraden, want die bruggen geven alles behalve mee."



Van het centrum de natuur in

Via de Lange Vliet vaart de fluisterboot langs twee natuurgebieden: Het Mallebos en Park Vogelenzang. "Je vaart dwars door de natuur. Aan de ene kant hebben we rietland, aan de andere kant bomen en struiken die al dan niet half in het water gevallen zijn." Het varen daar is enkel toegestaan door de fluisterboot. "Verder is dat hier verboden."

Gert-Jan is sinds kort schipper op de IJsvogel. Nadat hij een aantal maanden geleden met pensioen ging, is hij als vrijwilliger aan de slag gegaan op de fluisterboot. "Het blijft elke keer weer boeien. We kunnen mensen Spijkenisse vanaf een heel andere kant laten zien."