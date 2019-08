Oude clubbladen Feyenoord, Sparta en Excelsior online

“Voor velen zal het verschijnen van dit blaadje een aangename verrassing zijn”. Dat zijn de openingswoorden van de eerste uitgave van ‘De Feijenoorder; officieel orgaan van de Rotterdamsche Voetbalvereniging Feijenoord’ in juni 1917. De vooroorlogse clubbladen van Feyenoord zijn nu online te lezen via de website Delpher.

Tien jaar voor de eerste Feijenoorder verschijnt de eerste aflevering van ‘De Spartaan, mededeelingen van de Rotterdamsche Voetbal- en Athletiek-Vereeniging Sparta’. Het blad opent in maart 1907 met: “Ons bestuur besloot in zijn laatste vergadering aan het periodieke verschijnen der circulaires een vasteren vorm te geven. Als gevolg daarvan hebben wij thans het genoegen U hierbij het eerste nummer te zenden der 'Mededeelingen' welke wij voornemens zijn in het begin van elke maand saam te stellen.”

De eerste editie van het ‘Cluborgaan der Rotterdamsche Voetbal en Atletiek Vereeniging Excelsior' komt in oktober 1921 uit. De inleiding luidt: “Hoezeer er bij onze vereeniging behoefte aan een clubblad bestond, bleek wel het duidelijkste op de op 30 Juli gehouden Jaarlijkse Algemeene Vergadering. Toen onze Voorzitter, de heer van Voorst, het voorstel deed tot stichting van een zoodanig blad over te gaan werd dit voorstel door de vergadering met warm applaus begroet.”

Digitaal lezen

In de oude clubbladen van Sparta, Feyenoord en Excelsior zijn wedstrijdverslagen, berichten over het verenigingsleven, teksten van liederen over de clubs en mededelingen van het bestuur te lezen. Ze geven een mooi inkijkje bij de clubs in de vooroorlogse jaren.

Van De Feijenoorder zijn de uitgaven van 1917 tot en met 1939 te bekijken. Bij De Spartaan gaat het om de jaren 1907 tot en met 1939. Het cluborgaan van Excelsior is van 1921 tot en met 1939 digitaal te doorzoeken.

De edities van 1940 tot 1960 zijn vanwege auteursrechten niet online te lezen. Deze zijn wel te zien op de computers van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Van alle drie de clubs een voorbeeld uit het vooroorlogse clubblad:

Sparta kampioen

In juni 1909 schrijft De Spartaan uiteraard over het kampioenschap van Sparta: “Deze – voor Sparta bijna ongeloofelijke – titel , is ons kranig 1e elftal, na groote inspanning behaald. Na de schitterende overwinning met 5-0 op H.F.C werd Wilhelmina uit ’s Bosch met 6-2 en 4-1 geslagen en fier wappert de kampioensvlag, aangeboden door een inmiddels samengesteld feest-comité, op ons veld.”

Nieuw Feyenoordstadion

De opening van het nieuwe stadion wordt in maart 1937 aangekondigd in De Feijenoorder. Het bestuur heeft een commissie gevormd die de feestelijkheden voorbereid: “De commissie is reeds een eind met haar werkzaamheden opgeschoten. Zij is hierbij uitgegaan van het standpunt, dat mede met de opening van dit grootse stadion tevens de grootheid en kracht van Feyenoord gedemonstreerd dient te worden.

Schrijfmachine

Het cluborgaan van Excelsior doet in november 1921 een oproep voor een schrijfmachine: “Voor een Vereeniging, zooals de onze momenteel is en zooals hij zich in de toekomst nog zal ontplooien, is het bezit van bovengenoemd instrument, om verschillende redenen een noodzakelijkheid. De Kasmiddelen der Vereeniging laten echter niet toe zonder meer tot aanschaffing daarvan te besluiten. Wie weet er raad?”

Het digitaliseren en online beschikbaar maken van de clubbladen is een samenwerking tussen de drie clubs, het Stadsarchief Rotterdam, de Koninklijke Bibliotheek en Metamorfoze.