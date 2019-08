Extra lange bedden voor Oranje volleyballers in Hotel New York

De Oranje volleyballers slapen tijdens hun verblijf in Rotterdam, rondom het Olympische Kwalificatietoernooi, op extra lange bedden. Die heeft Hotel New York speciaal voor het volleybalteam neergezet.

"Twee jaar geleden hadden we de volleybaldames over de vloer. Die hebben zich toen gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. We hopen dat het nu bij de mannen weer lukt", vertelt Michel van Jaarsveld van Hotel New York. "We hebben niet alleen extra lange bedden, maar we stemmen ook het eten en drinken af op de wensen van het team, zodat ze optimaal kunnen presteren."

Het is niet zo dat het hotel vaker grote aanpassingen doet om gasten een plezierig verblijf te geven. "Er komt wel elke week een man die zijn eigen matras en bureaustoel heeft. Dan vervangen we de standaard inrichting voor zijn spullen om hem een 'thuisgevoel' te geven", aldus Van Jaarsveld.

De mannen van bondscoach Roberto Piazza spelen van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus het OKT in Rotterdam Ahoy. Tegenstanders zijn Zuid-Korea, België en de Verenigde Staten. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen.