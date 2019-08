Commentaar: Ook duels tussen Feyenoord en Sparta verdienen chauvinistisch verslag

Hoe versla je als regionale omroep het best een duel tussen twee clubs die je allebei een warm hart toedraagt? Het is een vraag die ons zondag na Feyenoord-Sparta lang bezig hield.

"Je doet het nooit goed" is een veel gehoorde opmerking als het over ons live radioverslag gaat van wedstrijden tussen Feyenoord, Sparta en Excelsior. Om niemand voor het hoofd te stoten geven wij onze verslaggevers de opdracht mee eenmalig in een objectieve 'Studio Sport-modus' te staan, daar waar ze de overige wedstrijden in een seizoen de pannen van het dak schreeuwen bij goals van de clubs uit onze regio.

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop hebben zondag uitstekend verslag gedaan van het duel in De Kuip dat uiteindelijk in 2-2 eindigde. Ze voldeden aan de opdracht die ze van hun werkgever meekregen. Want bij de goals was er gepast enthousiasme en geen dolle vreugde. Alleen bij de late gelijkmaker van Feyenoord ging het stem-volume ietwat omhoog, maar dat had alles te maken met het bijzondere moment van de goal (in de 96e minuut) en het gigantische geluid in De Kuip.

'Een spannende derby verdient chauvinistisch verslag. Met veel oeh's en ahh's' Ruud van Os

Zoals altijd luisteren we bij Rijnmond onze wedstrijdverslagen terug en volgt er een evaluatie. Dit keer kwamen wij tot de conclusie dat deze editie van Feyenoord-Sparta zich uitstekend had geleend voor zeer enthousiast en chauvinistisch verslag. De verrassende 0-1 van Rayhi, de mooi opgezette gelijkmaker van Berghuis, de koele 1-2 van Veldwijk en, zoals reeds gememoreerd, de zeer late 2-2 van Larsson. Het was een derby die met name in de tweede helft om van te smullen was. En wat deed Radio Rijnmond? Wij zaten keurig objectief te zijn. En dat voelde direct na de wedstrijd al niet goed.

Ook, of beter gezegd: JUIST een spannende derby verdient een chauvinistisch verslag. Zo eentje met veel oeh's en ahh's, met "doelpunt, ja! of nee, toch niet!!". Het enthousiasme moet uit je radio druipen. Maar ja, hoe doe je dat bij een derby? Gelukkig hebben we daar een oplossing voor gevonden.

'Je doet het nooit goed' een veel gehoorde opmerking

Op zondag 15 maart staat Sparta-Feyenoord op het programma. Die wedstrijd zal worden verslagen door Sinclair Bischop of Dennis van Eersel, verslaggevers die Feyenoord het hele seizoen op de voet volgen en mannen die ook een gevoel hebben bij de club van Zuid. Één van hen komt dus naar het Kasteel en wordt geflankeerd door ondergetekende. Voor wie dat niet weet: ik was jarenlang de vaste Rijnmond-verslaggever van Sparta en heb ook een sterk gevoel bij die club. Als eindredacteur laat ik het verslag geven tegenwoordig over aan anderen, maar daar gaan we dus twee keer per seizoen van afwijken.

Over zeven maanden hoor je op Radio Rijnmond dus een net zo chauvinistisch verslag van Sparta-Feyenoord als dat je van Sparta-PSV of Feyenoord-AZ hoort. Dus met pure emotie van de verslaggevers die met liefde over het voetbal en over hun kluppie praten. En als er dan een doelpunt valt... Ja, dan gaat de helft van het duo uit z'n dak. En natuurlijk zal er dan aan het eind van de wedstrijd een Rijnmond-verslaggever heel blij zijn en de ander een stuk minder. Dan geven we elkaar als grote jongens een hand en gaat het leven verder. Want laten we wel wezen: winst of verlies van je club... het is en blijft maar voetbal.

En dan heb ik daar nog wel een gratis tip bij: mocht je niet in de buurt zijn van een radio tijdens de voetbalwedstrijden van Feyenoord en Sparta (en ook Excelsior en FC Dordrecht): Radio Rijnmond is ook te beluisteren via onze website én via de gratis te downloaden Rijnmond-app.