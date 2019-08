St. Juste op weg naar FSV Mainz 05

Jeremiah St. Juste gaat Feyenoord mogelijk verlaten voor een avontuur in de Duitse Bundesliga. De 22-jarige verdediger staat volgens verschillende media in Nederland en Duitsland in de nadrukkelijke belangstelling van FSV Mainz 05, waar hij een meerjarig contract zou kunnen tekenen.

St. Juste zou bij Mainz, dat vorig jaar twaalfde werd in de Bundesliga, gaan beginnen aan zijn eerste avontuur in het buitenland. Bij de Duitse ploeg komt hij zijn oud-ploeggenoot Jean-Paul Boëtius tegen. Vorig seizoen was er al buitenlandse interesse voor St. Juste. Toen wilde het Russische Zenit Sint Petersburg hem inlijven.

Een verkoop van St. Juste zou een aanzienlijk geldbedrag opleveren en ervoor zorgen dat Feyenoord één of meerdere versterkingen zou kunnen aantrekken. In 2017 nam Feyenoord St. Juste over van Heerenveen, de club waar hij werd opgeleid. In totaal speelde de in Groningen geboren verdediger 50 duels voor Feyenoord.