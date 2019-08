Lekkage Shin-Etsu door fout gebruik controlesysteem

De lekkage van vinylchloride bij pvc-producent Shin Etsu in Pernis twee jaar geleden kwam door een gebrek aan controle in de reactor. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

In de reactor wordt gewerkt met zogeheten breekplaten, een veiligheidssysteem dat leidingen beschermt tegen overdruk.

Omdat deze platen kapot kunnen gaan, moet de reactor waarmee gewerkt wordt ook gasdicht zijn. Dat was bij Shin Etsu niet het geval.

Toen er 3,6 ton vinylchloride vrijkwam door een kapotte breekplaat, werd die niet - zoals hoort - opgevangen door de gasdichte reactor. Er was wel een controlesysteem, maar dat werd niet uitgelezen. Het systeem werd alleen gebruikt om te checken of de productie in het bedrijf nog naar behoren draaide.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft nu vijf mogelijke oorzaken voor het niet naleven van de procedures op een rij gezet. Een van de mogelijkheden is ene menselijke fout, ook kan de bedrijfscultuur een factor zijn.

Het is niet voor het eerst dat de OvV onderzoek deed naar Shin-Etsu. In augustus 2016 kwam er ook al vinylchloride vrij bij werkzaamheden.