Honderden druivenrassen in wijngaard Biert

"Ik was destijds een beetje de dorpsmalloot van Zuidland. Iedereen had zoiets van: dat houdt hij toch niet vol. Maar toch wel!" Fred Lorsheijd begon ruim veertig jaar geleden met zijn eigen wijngaard op Voorne-Putten. Inmiddels heeft hij een wijngaard in Biert, die is uitgegroeid tot een prachtig terrein van bijna vier hectare.

Fred had en heeft nog steeds een hoveniersbedrijf. Toen hij meer dan veertig jaar geleden eens een paar druivenplanten overhad, bleken daar veel vruchten aan te komen. Zo veel, dat hij ze zelf niet meer kwijt kon. "En de beste manier om druiven te bewaren, is door er wijn van te maken. Ik heb toen tegen mijn familie gezegd: ik begin een wijngaard."

Uniek

Zo'n 41 jaar geleden waren er enkel wat wijngaarden in Limburg en Brabant. "Aan deze kant van het land was er helemaal niets. Mensen vonden dat gestoord", zegt Fred. Zijn nieuwe hobby werd dan ook met gelach ontvangen, maar bleek uiteindelijk succesvol.

"We hebben eerst een tijd in Zuidland gewerkt. Daar hebben we geëxperimenteerd met allerlei druivenrassen, want er was in Nederland bijna geen kennis over druiventeelt." Na uitstapjes naar collega's in Engeland en na het schrijven van een boek over wijnteelt nam de belangstelling vanuit Fred, maar ook voor de wijngaard van Fred meer en meer toe. "We hebben een ander groter stuk grond gezocht. Dit is het geworden."

Vierhonderd soorten

Aan de Biertsedijk-Oost, aan het water van Het Oostenrijk, is wijngaard Domein De Vierambachten uitgegroeid tot een terrein van vier hectare. Fred heeft er meer dan vierhonderd verschillende soorten druiven.

"Toen ik begon, was er vrijwel geen informatie te vinden over wijn- en druiventeelt in Nederland. Dat heb ik zelf moeten uitzoeken. Dan moet je de soorten zelf bij elkaar verzamelen om te kijken wat het doet." Toch is dat niet de enige reden. "Ik ben ook gewoon een verzamelaar."

Van hobby naar werk

De wijngaard biedt ook plaats aan verschillende soorten vijgenbomen. "Op een gegeven moment maak je van je hobby je werk", legt Fred uit. "Dat is dan leuk, maar dan zoek je wéér een nieuwe hobby." Ook de vijgen beginnen langzamerhand meer werk te worden. "Van die vijgen maken we jam en jonge planten. We kweken ze op en verkopen ze."