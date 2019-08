De man had een gps-zender op de motor gemonteerd. Via de zender kreeg hij op zijn vakantieadres een seintje dat de motor in beweging was. De Dirkslander belde daarop de politie.

De politie vond de motor in de Boogschutterstraat in Rotterdam. Daar bleken meer gestolen motoren te staan. Twee Rotterdammers van 24 en 25 jaar oud zijn aangehouden.