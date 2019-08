Lepelaars spotten in Quackjeswater: 'Hier zitten ze veilig'

Het Quackjeswater in het Voornes Duin bij Rockanje is in het voorjaar en de zomer de perfecte plek voor lepelaars. De markante vogels met lepelvormige snavel broeden in groten getale op een eilandje in het water.

De lepelaar komt al jaren naar het Quackjeswater om te broeden, vertelt boswachter Han Meerman. "Blijkbaar zitten ze hier veilig. Ze broeden op een eilandje omgeven door water, waardoor ze veilig zijn voor predatoren. In de wijde omgeving kunnen ze hun voedsel vinden."

Hun maaltijden bestaan voornamelijk uit kleine visjes, garnalen en andere waterdiertjes. "De lepelaar kan op de tast zijn voedsel vinden. Die snaveluiteinden zijn uitermate gevoelig. Daardoor voelt 'ie als het ware onder water dat hij wat te pakken heeft. Dan is het hop, snavel dicht, en hap slik naar binnen."

De meeste lepelaars zoeken tussen maart en september hun heil in Nederland. Het wisselt per jaar hoeveel dat er zijn, maar dit jaar zijn al zeker 240 broedparen geteld.

Weggetrokken

"Maar de meeste zijn nu al verdwenen", zegt de boswachter. "De jongen zijn al groot en zijn met hun ouders uit de kolonie weggetrokken. In de winterperiode trekken ze weg naar het zonnige zuiden, naar de warmte. Dan vliegen ze naar Frankrijk, of sommige vogels gaan verder naar Spanje of Afrika. Er zijn hier nu alleen nog een paar jonge vogels die gevoerd worden."

Liefhebbers die de lepelaars willen zien op Voorne-Putten, moeten snel zijn. "Eind augustus/begin september is het écht over. Dan zie je ze niet meer. Mensen moeten dan geduld hebben tot volgend jaar. De eerste vogels zijn in februari of maart weer terug."