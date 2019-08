Overlast door afval in Dordtse Biesbosch: 'Het is redelijk beestachtig'

Er is een enorme hoeveelheid afval aangetroffen rondom picknicktafels in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dat meldt de gemeente Dordrecht via sociale media.

"Het betreft een heel nieuw stukje recreatieterrein aan de rand van de stad", zegt Mark Benjamin van de gemeente Dordrecht in gesprek met RTV Rijnmond. "We hebben er al wat voorzieningen neergezet zoals picknicktafels. In de buurt van die tafels staan ook wel degelijk afvalbakken, dus dat kan de reden niet zijn dat er zoveel afval ligt." Rondom de picknicktafels zijn allerlei vleeswaren, watermeloen, kippenpoten, colaflessen en sausflesjes aangetroffen. "Het is redelijk beestachtig", aldus Benjamin.



De gemeente roept op om na een picknicksessie je rommel op te ruimen.