Sinclair Bischop: 'Robert Eenhoorn stelt harde eisen aan Feyenoord'

De aanstelling van Robert Eenhoorn als algemeen directeur van Feyenoord is nog allerminst zeker. Zoals bekend is de huidige directeur van AZ de gedroomde opvolger van Jan de Jong, die in juli opstapte, maar volgens onze Feyenoord-watcher Sinclair Bischop is zijn eventuele komst nog ver weg.



"Na het vertrek van de Jong werd er gezegd dat er waarschijnlijk snel een opvolger zou worden gepresenteerd. We weten allemaal dat Eenhoorn de droomkandidaat is en daar is ook mee gesproken", zegt Bischop. "Via bronnen hebben wij alleen wel vernomen dat hij veel eisen stelt aan Feyenoord en niet zomaar instapt. Dat zou weleens een struikelblok kunnen zijn".

"Mijn bron zou er dan ook van staan te kijken als hij nu al instapt en AZ, waar hij goed zit, zou verlaten", gaat onze Feyenoord-watcher verder. "Hij wil ook niet gedurende een seizoen overstappen. Het zou volgend jaar kunnen, maar op dit moment niet. En dan heeft Feyenoord echt een probleem, want er werd op de achtergrond wel rekening mee gehouden. Net als met de nieuwe trainer en met de technisch directeur is het voor Feyenoord moeilijker dan gedacht om direct een vervanger te vinden. En dus gooit de club dus weer oude schoenen weg voordat het nieuwe heeft."

Transfers

Bij Feyenoord staan Jeremiah St. Juste en Emile Hansson op het punt om Feyenoord te verlaten. Beide spelers staan voor een avontuur in Duitsland, St. Juste bij FSV Mainz 05 en Hansson bij Hannover 96, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Bischop: "We weten dat St. Juste bij meerdere clubs op de radar staat. Het geld dat ze bij een transfer voor hem krijgen kunnen ze goed gebruiken om versterkingen te halen."

"Hansson is door Jaap Stam gewogen en te licht bevonden. Hij komt nu op een leeftijd dat hij moet gaan spelen. Ik denk dat dit voor beide partijen de beste oplossing is. Hij levert Feyenoord sowieso wat geld op, want Feyenoord wilde hem niet weer verhuren", aldus Bischop.

Tete, Janmaat en Karsdorp



De transferwindow is nog een aantal weken open en Feyenoord is nog op zoek naar een aantal spelers die de selectie direct moeten versterken. Bischop: "We weten dat Feyenoord graag rechtsback Daryl Janmaat terug wil halen, maar daar zal een fikse transfersom voor betaald moeten worden. Maar wil Feyenoord dat wel? Hij is al wat ouder en kan niet meer afgeschreven worden. Ook Karsdorp werd genoemd, maar hij zal zeker niet komen.''

Er gaat ook al een aantal dagen een gerucht rond oud-Ajacied Kenny Tete, die de instagram-pagina van Feyenoord had geliket. "Dat heeft hij daarna ook weer ongedaan gemaakt. Maar via bronnen rond de kuip begrijp ik dat hij wel op een lijstje staat", besluit Bischop.

