Faillissement dreigt voor elektrische deelfiets Gobike

Het Rotterdamse bedrijf Gobike verkeert in geldnood. Het bedrijf verhuurt sinds 2017 elektrische deelfietsen in de stad, maar dreigt nu failliet te gaan.

Afgelopen week heeft de rechter voorlopige surseance van betaling verleend aan de verhuurder van de deelfietsen. Een bewindvoerder onderzoekt nu hoe ernstig de problemen zijn en of een faillissement nog voorkomen kan worden.

Twee jaar geleden kwam Gobike naar Rotterdam met 600 elektrische deelfietsen. De fiets kwam na de introductie van de oBike, het eerste deelfietssysteem in Rotterdam. Deze grijs-gele fiets wekte veel ergernis bij Rotterdammers, omdat de fiets overal mocht worden achtergelaten en werd om die reden ook wel de 'smijtfiets' of 'zwerfiets' genoemd. De Nederlandse vestiging van oBike ging vorig jaar failliet.

Gobike heeft in Rotterdam 21 vaste deelfietsstations, waardoor de fiets niet -net als de oBike en Mobike- rondzwerft door de stad. Een klein aantal fietsen staat momenteel nog bij de vaste deelstations geparkeerd, onduidelijk is of die nog gebruikt kunnen worden.

In Rotterdam worden ook deelfietsen aangeboden door Mobike, Donkey Republic en Flickbike.