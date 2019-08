Onderzoeken in moordzaak Pluijmert nog niet klaar

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de 36-jarige Andy D. zich moet verantwoorden voor het doodsteken van Dordtenaar Paul Pluijmert, eind vorig jaar in Breda. Er moeten nog twee onderzoeken plaatsvinden.

Dit bleek vanmiddag tijdens de derde pro forma zitting bij de rechtbank in Breda. Een DNA-onderzoek naar het moordwapen wordt binnenkort uitgevoerd door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut.

Dat onderzoek is nodig om vast te stellen of er andere sporen op zitten dan die van de verdachte, het slachtoffer en een 18-jarige jongen, die kort voor de fatale steekpartij door D. geslagen werd.

Zes ooggetuigen

Op een zitting in mei suggereerde de advocaat van Andy D. dat zijn cliënt het mes wellicht "alleen maar had opgeraapt". De officier van justitie wees er destijds al op, dat zes ooggetuigen D. als dader aanwezen.

Omdat de verdachte onderzoek naar zijn geestvermogens weigert gelaste de Bredase rechtbank al in mei, dat hij naar het Pieter Baan Centrum moet om daar geobserveerd ter worden. Vanmiddag werd bekend, dat dat pas kan vanaf 22 augustus.

Na zeven weken observatie verwacht het PBC op 14 november het onderzoeksrapport af te ronden. De rechtbank hoopt tijdens een nieuwe pro forma zitting, op 31 oktober, een datum te kunnen vaststellen voor inhoudelijke behandeling.

De 23-jarige Paul Pluijmert kwam om het leven in de nacht van 3 op 4 november vorig jaar, na een avondje stappen in Breda. De eerste elftalspeler van voetbalclub DFC en zijn vrienden vroegen Andy D. waarom hij een jongen had geslagen.

De Bredanaar stak daarop meteen op Pluijmert in. Die overleed ter plekke. Enkele minuten na het misdrijf werd D. al door de politie aangehouden, op aanwijzing van omstanders en vrienden van Pluijmert.