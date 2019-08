Bijzonder bakkie bij bistro Zuidland

Ze hebben misschien iets meer begeleiding nodig dan andere personeelsleden, maar dat deert eigenaar Ton Walraven niet. In zijn lunchroom 's Lands Bakkie in Zuidland staan mensen met een beperking in de bediening en in de keuken. "Ze doen het super goed."

De lunchroom maakt onderdeel uit van woonboerderij Westenrijck, die gerund wordt door vrienden van Ton. "Zij hebben ons uitgenodigd om hier deze zaak op te starten."

Samen met hun begeleiders zorgen de jongeren voor een hapje en drankje voor de klanten bij 's Lands Bakkie. "Je moet even wat geduld hebben, maar dat is het enige", zegt Ton. "Je kan ze niet uit het oog verliezen en moet constant met hen bezig zijn. Maar dit blijft toch zo leuk om te doen!"

Van alle markten thuis

Een van de aanwezige jongeren dinsdagmiddag is Jordy. Hij helpt Ton in de keuken. "Ik maak eigenlijk alles dat besteld wordt. Vooral broodjes en clubsandwiches", vertelt Jordy. Ton is onwijs blij met hem. "Hij doet het super goed. Een en al complimenten."

Het verschilt per dag hoeveel jongeren in de zaak aan het werk zijn. "Sommigen zijn hier vier keer per week, anderen maar één keer", zegt begeleider Luna Diks. "Tafels indekken, buiten bedienen, binnen bedienen of eten en drinken maken: ze doen hier alles."

Tevreden klanten

De zaken lopen goed. "Er zit een stijgende lijn in, dus dat willen we graag zo volhouden", vertelt Ton. "Sommige gasten komen speciaal voor de jongeren hier naartoe."

De klanten zijn dus blij met dit initiatief in het dorp. "Dit moeten ze eigenlijk bij veel meer horecazaken doen", zegt een van hen. "In onze familie is een meisje met een beperking. Het is voor haar heel lastig om werk te vinden", zegt een andere klant. "Als je dan deze restaurantjes hebt, is dat gewoon geweldig."