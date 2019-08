Drie mensen opgepakt voor smokkel 400 kilo heroïne

Drie mensen zijn in Rotterdam aangehouden voor de smokkel van bijna 400 kilo heroïne waar 43 miljoen euro mee verdiend had kunnen worden.

De drugs zaten in een container met handdoeken en badjassen die via Engeland werd verscheept. De Britse justitie heeft de drugs in havenstad Felixstowe van het schip gehaald en de lege container teruggezet.

Het containerschip ging vervolgens via Antwerpen door naar Rotterdam. Toen twee mensen daar de drugs kwamen ophalen, werden ze aangehouden, samen met een mogelijke handlanger.