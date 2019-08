Vissen Kralingse Plas massaal dood: 'nu is het echt over'

De Partij voor de Dieren in Rotterdam wil dat het college serieus werk gaat maken van de problemen in de Kralingse Plas. Er mag wel wat geld naartoe, vindt de partij. De maat is vol na de vondst van honderden dode vissen maandag bij de sluis onder het Langepad.

Zuurstofgebrek in de Kralingse Plas is volgens het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard de oorzaak van de massale vissterfte. Zomers worden steeds warmer en daarom neemt het zuurstofgehalte in de plas af, zegt het Hoogheemraadschap. Het ziet geen directe oplossing voor het probleem.

"De trieste boodschap is dat de temperatuur van het water stijgt en dat je meer te maken krijgt met deze vissterfte", vertelt woordvoerder Nadine Sparrius.

Goedkope opknapbeurt

De Partij voor de Dieren denkt dat er meer aan de hand is. De plas wordt al jaren geteisterd door problemen. Van blauwalg tot vissensterfte. "Ze hebben in het verleden een opknapbeurt gedaan en daar hebben ze teveel op de centen gekeken", denkt fractievoorzitter Ruud van der Velden.

Hij doelt op 'operatie blauwalg' waarbij de gemeente in 2016 blauwalg heeft proberen te bestrijden met waterstofperoxide, ook wel bekend als blondeermiddel. Dat resulteerde in het afsterven van plant én dier, zo'n 93 procent van de vissen.

"Het slib wat ze hebben gebruikt zit vol met fosfaat. Dat stimuleert de blauwalg met warm weer. Daardoor komt er minder zuurstof in het water", vervolgt Ruud.

Vissers

Ook de vissers zien de toekomst van de plas somber in. "Het is onvoorstelbaar als je zo'n berg vis dood ziet liggen in de Kralingse Plas. Het was al heel minimaal en nu is het echt over", verzucht Peter den Boef van vissersvereniging Groot Rotterdam.

De vereniging heeft een plan gepresenteerd aan de gemeente om de problemen met de vissen in de plas aan te pakken.

"Het zijn omwoelende vissen die dan terugkomen en dat wil de gemeente niet. Die willen de plas afzanden en de fosfaten de bodem indrukken. En dan horen vissen als brasem en karper er niet meer bij. Terwijl wij een diversiteit aan vissen willen", vertelt Peter.

Reces

Na het reces gaat de Partij voor de Dieren de vissensterfte aan de kaak stellen in de gemeenteraad.

"Ik denk dat elke Rotterdammer houdt van de Kralingse Plas en het Kralingse Bos. De problemen moeten nu goed structureel opgelost worden", zegt fractievoorzitter Ruud van der Velden.