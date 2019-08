Britse justitie deelt video vangst honderden kilo’s heroïne met bestemming Rotterdam

De National Crime Agency (NCA) in Engeland heeft videomateriaal en foto's gedeeld van een megadrugsvangst. De 398 kilo drugs was onderweg naar Rotterdam, maar werd in de grootste containerhaven van Engeland, Felixstowe, onderschept. Later zijn in Hoogvliet twee mannen opgepakt.

De drugs hebben volgens de Britten een straatwaarde van 43 miljoen euro. Justitie in Felixstowe onderschepte de partij op vrijdag in een container vol badjassen en handdoeken een dag eerder was aangekomen. Het schip met de container was volgens Britse media afkomstig uit Oman op het Arabische Schiereiland en had sindsdien meerdere havens aangedaan.

Via Antwerpen naar Rotterdam

Vrijdag werd de heroïne uit de container gehaald, waarna die weer terug werd gezet op het zeeschip dat vertrok richting Antwerpen. Daar haalde een vrachtwagen de container op en reed naar Rotterdam, onder het toeziend oog van de Britse en Nederlandse justitie.

Toen twee mensen maandag in Hoogvliet de inhoud uit de container wilden ophalen, werden ze door de Rotterdamse politie in de kraag gevat. Ook in Engeland werd een verdachte opgepakt. Het Openbaar Ministerie zegt tegen RTV Rijmond dat het gaat om een Rotterdammer en een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats.

[youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=51UXNEgKdtw]