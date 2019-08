Bedreigde gekko te zien in Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft er een nieuwe diersoort bij. Het gaat om twee stelletjes Henkes Bladstaartgekko's. Ook zijn er al drie jongen uit hun ei gekropen.

De bijzondere gekko's kwamen over uit een Amerikaanse dierentuin. Ze zijn sinds deze week te zien in het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium.

De Rotterdamse dierentuin laat één stelletje zien, maar er zijn dus nog vijf dieren op het terrein. Waaronder de drie jongen.

Meester in camouflage

De gekko's, die meester zijn in camouflage, zijn te herkennen aan hun grote ogen, brede, platte staart en driehoekige kop. Het zijn nachtdieren en ze oorspronkelijk uit Madagaskar. Daar worden ze in hun voorbestaan bedreigd door verlies van hun leefgebied.